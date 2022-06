Data do Registro: 22/06/2022 14:17:40 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 198, CENTRO – MARUMBI, Paraná

Conforme a PM, a vítima relatou que em um terreno que ela realiza o plantio de mandioca estão ocorrendo diversos furtos e que durante as noites dois indivíduos conhecidos entram no terreno e levam as raízes das plantas. Informa ainda que a situação é constante e já conversou com eles, porém sem êxito.

A equipe policial realizou as devidas orientações.