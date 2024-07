É Campeão! Santa Maria Futsal vence o Ibiporã e é campeão da Liga Metropolitana de Londrina

O Santa Maria Futsal venceu sua segunda final em uma semana, dessa vez contra o Ibiporã Futsal pela Liga Metropolitana de Futsal de Londrina, disputada no Ginásio Moringão na cidade de Londrina. A partida terminou em 3×0 para o Azulão, com gols de Kauã (2) e Caio “Neguim”, erguendo sua segunda taça na semana.

A equipe do técnico Wilton mostrou toda sua força e controle de jogo contra a equipe do Ibiporã, que não criou grandes chances de gol diante do forte esquema de marcação do time Jandaiense. O azulão ainda teve diversas chances de ampliar o placar, mas pararam nas mãos do bom goleiro do Ibiporã.

André Saddi, presidente do Santa Maria Futsal reforçou o trabalho realizado até aqui e agora volta os olhos para o Paranaense SUB-20. “Temos um trabalho em andamento muito bom, dentro do nosso planejamento e com isso vamos ganhando forma como equipe. Fizemos algumas mudanças no time, o que é normal e essas novas peças se encaixaram muito bem. Parabéns à nossa equipe técnica, que está fazendo novamente um grande trabalho e agora é focar no Paranaense SUB-20, teremos jogos decisivos pela frente para consolidar ainda mais nosso trabalho,” disse o presidente do Santa Maria Futsal, André Saddi.

O atleta azulino Kauã ainda recebeu o troféu de artilheiro e melhor jogador da competição. E Douglas foi eleito o melhor goleiro.

Agora o Santa Maria Futsal se prepara para a sequência do Campeonato Paranense SUB-20. O time enfrenta o ABL Futsal no dia 15 e recebe o Umuarama Futsal no dia 27 no Osmar Panício.

Rodada 01

Santa Maria Futsal 3×1 Cambé

Rodada 02

Santa Maria Futsal 12×0 ZL Esportes

Rodada 03

Santa Maria Futsal 4×2 Ibiporã

Rodada 04

Santa Maria Futsal 8×3 Arapongas

Rodada 05

Santa Maria Futsal 7×0 +Atleta

Semifinal

Santa Maria Futsal 3×1 Arapongas

Final

Santa Maria Futsal 3×0 Ibiporã