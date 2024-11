Duas pessoas foram mortas a facadas neste sábado em Maringá

Duas pessoas foram esfaqueadas e mortas na manhã deste sábado (30) em Maringá. As vítimas foram encontradas em pontos diferentes no Conjunto João de Barro.

De acordo com informações do site GMC Online, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender às ocorrências, mas apesar dos esforços das equipes, as vítimas não resistiram aos ferimentos.

Os corpos foram localizados nas Ruas Pioneiro José Fernandes e Manoel Lopes, com lesões compatíveis com ataques de faca. A Polícia Militar (PM), a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram mobilizados para atender os homicídios.

A Polícia Civil está investigando os casos e tentando identificar as vítimas e os motivos dos crimes.