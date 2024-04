Duas ocorrências de arrombamento e furto em Marumbi

As ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar em Marumbi.

RUA VEREADOR JOÃO FUZETTI – No local o senhor —- relatou que saiu de sua residência por volta das 05h30min e ao retornar por volta das 16h00min constatou danos numa parede lateral da casa, também constatou que foram removidas telhas e quebrado forro de um dos quartos. Do interior da resistência foram subtraídos alguns objetos e certa quantia em dinheiro.

RUA SANTOS DUMONT – O solicitante relatou ter sofrido crime de furto em data de 04 abril de 2024. Conforme seu relato a vítima saiu para trabalhar as 05h30min e ao retornar as 16h00min da mesma data constatou a janela do quarto arrombada. Do interior da residência teria sido subtraída certa quantia em dinheiro. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos junto à polícia judiciária.