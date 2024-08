Duas ocorrência de estelionato foram registradas neste domingo em Jandaia do Sul

A primeira ocorrência de estelionato foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h27 deste domingo (18).

Conforme a PM, compareceu na sede da CIA PM de Jandaia do Sul o Sr —-, o qual relatou que foi realizar um saque na agência da Caixa Econômica Federal quando se aproximou um masculino, vestindo camisa polo preta com detalhes em vermelho. Este ofereceu ajuda para realizar uma operação no caixa eletrônico, porém ao chegar na cidade de Cambira perceberam pelo aplicativo do banco que estavam efetuando saques e compras com o seu cartão, totalizando aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que também percebeu que o autor ficou com a posse de seu cartão. A vítima foi orientada.

A segunda ocorrência foi registrada às 12h08 deste domingo (18)

Conforme a PM, após solicitação Via Copom esta equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pela solicitante Senhora —-. Ela relatou que havia anunciado pelo Marketplace do Facebook uma Tv Smart 32 polegadas da Marca Roku, e que estaria negociando com uma pessoa pelo valor de R$ 700,00 reais. Porém, outra mulher juntamente com um homem veio até a sua residência buscar a TV, e que a mesma não teria recebido o valor do Pix acordado, e que logo após —- teria bloqueado a mesma pelo contato repassado. Que a mesma percebeu que foi vítima de estelionatários. Diante do exposto foi confeccionado o boletim ficando a vítima devidamente orientada.