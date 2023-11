Duas motocicletas são apreendidas após menor empinar próximo a ROTAM

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h34 deste sábado (25) na Avenida Doutor Cícero de Moraes, no centro de São Pedro do Ivaí.

A equipe ROTAM visualizou duas motocicletas em sentido contrário a viatura, sendo que um dos veículos realizou manobra com somente uma das rodas, tendo a equipe optado pela abordagem.

Foram identificados o condutor da motocicleta Honda CG 125, o qual realizou a manobra, e a outra motocicleta sendo uma Honda CG 150 Titan . Nada de ilícito foi localizado nas buscas, porém ambos os condutores não são habilitados.

Diante dos fatos foram lavradas as notificações cabíveis e as motocicletas recolhidas até o pátio do destacamento de São Pedro do Ivaí.