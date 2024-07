Dois são presos após furto de carne em creche de São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 14h27 desta terça-feira (16) na Rua José Antonio Dadalto.

Conforme a PM, a equipe RPA São Pedro do Ivaí foi solicitada a comparecer no endereço supracitado para realizar atendimento de uma ocorrência de FURTO QUALIFICADO, ocorrido nesta madrugada, onde a solicitante relatou que foi furtada da creche João Paulo aproximadamente 20kg de carne no valor aproximado de R$ 800,00.

A equipe então solicitou as imagens de monitoramento e verificou que o autor do crime é um indivíduo já conhecido no meio policial e que o mesmo anda praticando este delito toda madrugada nos prédios públicos e também em área comercial da cidade.

Diante dos fatos a equipe iniciou diligência afim de localizar o suspeito e o visualizou quando pulou o muro da residência.

Foi dada voz de abordagem ao autor, o qual durante a abordagem assumiu ser o autor do furto que o mesmo teria vendido algumas unidades para o senhor XXXX morador próximo do local.

Autor e receptador foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, juntamente com três pacotes de carne recuperados.