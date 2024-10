Dois são atingidos por disparos em bar no Pirapó

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 22h31 deste sábado (26) no Distrito Pirapó.

Conforme a PM, no local em contato com a vítima, relatou que houve uma briga na rua em frente ao bar e um dos indivíduos teria desferido alguns disparos de arma de fogo, sendo que um dos tiros pegou de raspão em sua perna esquerda, e outro disparo teria atingido outro indivíduo que foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital.

Em seguida o atirador teria se evadido em uma moto.

No hospital foi constatado que a vítima tinha um ferimento de tiro no braço esquerdo, altura do ombro.