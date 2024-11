Dois homens são presos em Jandaia do Sul por tráfico de drogas e roubo

Uma ação da Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, resultou na prisão de dois homens na manhã desta quinta-feira (21). Os indivíduos tinham mandados judiciais contra eles.

A primeira prisão ocorreu na Vila Rica, onde os agentes encontraram um jovem de 23 anos com mandado de prisão expedido em Jandaia do Sul por tráfico de drogas. Já o segundo mandado foi realizado na região do Conjunto Esmeralda, onde os policiais encontraram um homem de 27 anos com um mandado expedido pela Comarca de Paiçandu por um roubo registrado em outubro.

As prisões foram possíveis graças ao trabalho do setor de Inteligência da Delegacia de Jandaia do Sul, que auxiliou na localização dos procurados e na realização das prisões. Ambos os homens foram encaminhados à delegacia e se encontram à disposição da Justiça.