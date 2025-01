Dois caminhões e uma van pegam fogo em grave acidente na BR-369

Um grave acidente envolvendo três veículos interrompeu o trânsito no km 413 da BR-369, em Juranda, por volta das 17 horas desta quinta-feira (2). Dois caminhões e uma van pegaram fogo. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Maringá, um caminhão carregado com leite perdeu o controle, bateu de frente com uma carreta de implementos agrícolas. Uma van que seguia atrás da carreta também se envolveu no acidente. Os três veículos pegaram fogo.

O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e morreu no local. O condutor da carreta sofreu queimaduras graves e foi levado de helicóptero para um hospital de Maringá. Os dois ocupantes da van tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

A rodovia ficou interditada por cerca de quatro horas, causando um longo congestionamento. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na remoção dos veículos e no rescaldo do incêndio. A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente.

O tráfego foi liberado por volta das 21 horas, após a limpeza da pista.

