Disciplina de Inglês é inserida na grade curricular das escolas municipais de São Pedro do Ivaí

O ano letivo da rede municipal de São Pedro do Ivaí começou com novidades para os alunos. A administração municipal implementou na grade curricular a disciplina de Inglês, atendendo alunos a partir do Pré I até o 5º ano.

Durante o ano passado, a secretaria municipal de Educação tomou todas as providências necessárias para a inserção da disciplina, sendo contratadas duas professoras formadas em Letras/Inglês, através de PSS, para que lecionarem 40 horas semanais.

“Este investimento é a primeira vez que acontece no município, graças a visão da atual administração em buscar sempre uma educação de alto nível para que nossas crianças tenham um preparo digno e eficaz para o futuro. Os alunos adoraram a novidade e uns em tão pouco tempo se arriscam a falar o idioma universal”, comenta a secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniatto Harada.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destaca que a inserção da disciplina no currículo das crianças foi uma proposta sua de governo. “Cumprimos mais um compromisso e esta é a realização de um sonho para mim, ver nossos alunos aprendendo outro idioma desde cedo, algo que será um grande diferencial para o futuro deles, visto que estudos comprovam que pessoas que falam fluente o inglês tem mais chances de ingressar no mercado de trabalho e aumentam as possibilidades de futuro e crescimento”, assinala.

Regina também enaltece que São Pedro do Ivaí tem uma indústria americana instalada e que preparar os cidadãos com esta proposta, aumenta as chances de atrair novos investidores. “Nenhuma cidade cresce sem mão de obra qualificada, por esta razão estamos fazendo uma administração sustentável, pensando no presente e no futuro ao mesmo tempo, porque não podemos deixar planejar as ações para que São Pedro do Ivaí se fortaleça continuamente”, finalizou.

As aulas de inglês são ministradas uma vez por semana em cada turma, com o uso de material apostilado que integra o pacote do Programa Aprende Brasil, da editora Positivo, que foi adquirido pelo município, com investimento superior a R$ 500 mil. Este programa oferta material pedagógico de alto nível para o estudo de todas as disciplinas, com qualidade igualada ao ensino em escolas particulares.