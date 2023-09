Neste dia 25 de setembro, celebramos o Dia do Policial Civil Veterano!

O Dia do Policial Civil Veterano é uma data de reconhecimento e homenagem àqueles que dedicaram grande parte de suas vidas à proteção da sociedade e à aplicação da lei.

Os Policiais Civis Veteranos do Estado do Paraná são verdadeiros heróis da Segurança Pública. Suas histórias e conhecimentos são valiosos para a formação de novos policiais e para a melhoria contínua das estratégias e táticas utilizadas no combate à criminalidade.

No Dia do Policial Civil Veterano, o SINCLAPOL-PR ressalta a importância de homenagear esses indivíduos que dedicaram suas vidas à proteção da sociedade paranaense, enfrentando situações perigosas e estressantes. Vocês merecem o respeito e a gratidão de todos!