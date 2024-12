Desentendimento acaba com um ferido em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h33 na Rua Pirapó.

Conforme relato da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma rixa. Chegando no local o SAMU estava atendendo a pessoa de XXX que estava com uma lesão na cabeça.

Estava no local XXX juntamente com sua mãe, relataram que XXX, é padrasto dela e XXX é seu amásio. Todos estavam em um quiosque bebendo e ao retornar para sua residência, já no veículo XXX fazia um carinho na cabeça de uma criança, quando desembarcaram houve um desentendimento entre os dois masculinos quando um acabou caindo próximo ao meio fio da calçada e lesionando a cabeça, a família continuou discutindo, o autor se evadiu do local antes da chegada da polícia.

XXX foi conduzido pelo SAMU para atendimento médico no hospital de Jandaia do Sul. As outras envolvidas foram devidamente orientadas quanto aos seus direitos de representação.

.