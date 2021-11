DESAFIO RUN&RUN DE MARUMBI. INSCREVA-SE JÁ

Acesse o link e se inscreva https://assessocor.online/evento/desafio-runerun-de-marumbi/476

O Desafio RUN&RUN DE MARUMBI será composto por duas distância (2,5km Corrida/Caminhada e 5Km de Corrida) Desafio será presencial a qual os participantes, deverão percorrer as modalidades de acordo com sua inscrição no evento com a participação de atletas regularmente inscritos de ambos os sexos. Uma realização da Assessocor Assessoria Esportiva Eirele e Prefeitura Municipal de Marumbi/Pr. Lembrando de respeitar as normas sanitárias vigentes devido a pandemia COV ID-19.

DATA DA REALIZAÇÃO:

Será realizada no dia 26 de Dezembro de 2021 (Domingo) na Cidade Marumbi/Pr

Local da Largada: Praça Tiradentes – Centro

Horário: Largada as 7h00min para todas as Distâncias