Deputado Federal Felipe Francischini visita campus da UFPR em Jandaia do Sul

Nesta quinta-feira (05/08), o Deputado Federal Felipe Francischini foi recebido pelo prefeito Lauro Junior, pelo vice Fifa, pelos vereadores João Paulo Bosio, Claudinho, Serjao de Lima, Ranzani, pelo Diretor da UFPR Prof. José Eduardo Padilha, pelo vice-diretor da UFPR Prof. André Gazoli e Diretores da Administração Municipal.

O motivo da visita à UFPR foi buscar o fortalecimento do campus de Jandaia do Sul com recursos e projetos federais, além de anunciar parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e o Cisvir (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí) para a realização do TESTE DO PEZINHO AMPLIADO em crianças recém-nascidas.

Segundo Lauro Junior, com o projeto do Teste do Pezinho Ampliado se concretizando e com o fortalecimento da UFPR Campus Jandaia do Sul, vamos atrair mais alunos e contribuir ainda mais para que nosso município se torne referência em todo o Estado do Paraná.