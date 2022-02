Criança de três anos é encontrada andando sozinha na rua em Marumbi

Data do Registro: 08/02/2022 10:39:18 Endereço: RUA VEREADOR JOAO FUZETTI, 10, CENTRO – MARUMBI Natureza Atendimento: ABANDONO DE INCAPAZ

A equipe policial foi solicitada pelo Conselho Tutelar de Marumbi, que relataram ter sido encontrada a menor de aproximadamente 3 anos que atende pelo nome de XXXX em estado de abandono transitando sozinha pelas ruas da cidade distante a pelo menos 500 metros de sua residência.

As equipes do Conselho e da Polícia Militar deslocaram até a residência da mesma e, em contato com menor que estava no local, o mesmo afirmou que sua irmã, a qual é mãe da criança havia deslocado para a cidade de Jandaia do Sul deixando-a a seus cuidados, na residência. Constatou-se também a presença da menor XXXX de cerca de 2 anos irmã do menor que em teoria estaria como responsável de ambas haja visto que sua mãe a senhora XXXX estaria na cidade de Faxinal há alguns meses.

Em vista dos fatos os representantes do Conselho Tutelar representaram contra as autoras do abandono. Cabe ressaltar que as autoras não estavam no local.