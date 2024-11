Criança de 2 anos desaparece após casa ser invadida por enxurrada

Uma criança de apenas 2 anos de idade desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada em General Carneiro, no sul do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (7). A tragédia ocorreu por volta da 1h30, enquanto a menina estava dormindo, e foi comunicado ao Corpo de Bombeiros às 2h.

A forte chuva que atingiu a região desde quarta-feira (06) causou pontos de alagamento na cidade, e as equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas pela vítima nos rios Torino e Jangada, com o auxílio de barcos e apoio de equipes de União da Vitória e Irati. Cerca de 60 profissionais estão envolvidos nas buscas.

O “ponto zero” das buscas é o Centro de Tradições Gaúchas (CTG), localizado próximo à casa da família da criança desaparecida. Além do desaparecimento da criança, outras ocorrências foram registradas, incluindo a retirada de pessoas de locais inseguros.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, determinou o envio de reforços do Governo do Estado para a região, incluindo equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A previsão é de que as buscas continuem até que a criança seja encontrada.