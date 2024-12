Corpo de menino que se afogou em Matinhos é localizado

O corpo de um menino de 12 anos que havia se afogado em Matinhos, foi localizado por veranistas na noite desta segunda-feira (30), subindo para 8 o número de mortes por afogamento no litoral do Paraná nesta temporada.

Nota do Corpo de Bombeiros

“Aproximadamente às 22h30min desta segunda-feira (30), transeuntes que passavam pela praia, na região do Balneário Flórida – Matinhos, avistaram um corpo à beira do mar e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná através do telefone de emergência 193.

A Força Tarefa do CBMPR foi acionada e deslocou até o local indicado e tomou as medidas técnicas necessárias.

A família da vítima já estava no local no momento da chegada do Corpo de Bombeiros e confirmou se tratar da criança de 12 anos, desaparecida após se afogar na tarde de domingo (29) fora da área protegida por guarda-vidas no Balneário de Praia Grande – Matinhos.

Foi feito o acionamento da Polícia Civil e da Polícia Científica, para procedimentos e encaminhamentos necessários.”

