Corpo de criança que foi arrastada por enxurrada é encontrado

O corpo da pequena Kimberly Camargo, de apenas 2 anos de idade, foi encontrado no Rio Jangada após uma intensa busca.

A criança havia sido arrastada pela enxurrada que invadiu sua casa, localizada próxima ao rio, durante uma tempestade. De acordo com o Simepar, General Carneiro registrou o maior volume de chuva do estado no dia do incidente, com 160,8 mm.

A busca por Kimberly contou com a participação de cerca de 60 profissionais, além de barcos e equipes de apoio de União da Vitória e Irati. As equipes percorreram os rios Torino e Jangada em busca da vítima. O capitão André Fonseca, do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, confirmou a informação.