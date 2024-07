Convenção dos Partidos PP, NOVO e PDT escolhe Bruno Cavassani e Mazinho Koteski como candidatos 

No dia 28 de julho de 2024, ocorreu na APROJAN a convenção que oficializou a candidatura de Bruno Cavassani para prefeito e de Mazinho Koteski para vice-prefeito. Além disso, foram apresentados 30 candidatos a vereadores que irão compor a chapa.

A candidatura de Bruno Cavassani e Mazinho Koteski também conta com o apoio do Deputado Estadual Soldado Adriano José, da Deputada Estadual Maria Victoria, do Deputado Estadual Goura, do Deputado Federal Ricardo Barros, do Deputado Federal Marco Brasil, do Deputado Federal Nelsinho Padovani e do ex-Deputado Estadual Doutor Batista.