Convenção do União Brasil oficializa candidatura de Lauro Junior e Rosangela Villar Moretti como candidatos a prefeito e vice

Domingo (4) foi realizada na Aprojan (associação dos professores de Jandaia do Sul) a convenção dos partidos União Brasil, PSD e Republicanos que oficializou as candidaturas de Lauro Junior como Prefeito e Rosangela Villar Moretti como vice-prefeita pela coligação “Jandaia, unidos e em paz”.

O evento que reuniu centenas de pessoas entre lideres políticos, religiosos e apoiadores, também contou com a presença do secretário da Justiça do Estado do Paraná Santin Roveda e mensagens de apoio do Deputado Federal Felipe Franscischini, Deputado Federal Delegado Matheus Laiola e o Deputado Estadual Do Carmo.

Durante seu discurso Lauro Junior apresentou sua vice Rosangela Villar Moretti, que tem formação na área da saúde e atua como empresária, Lauro Junior também enfatizou o trabalho realizado, os contratempos e a vontade de entregar o pacote de obras que conquistou durante sua gestão.

Durante convenção também foram apresentados os candidatos a vereadores dos partidos coligados.