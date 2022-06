Contribuintes de São Pedro do Ivaí podem pagar o IPTU 2022 através da internet

A prefeitura de São Pedro do Ivaí começou a receber o IPTU 2022. O contribuinte pode acessar o boleto para pagamento através do site oficial do município, pelo endereço www.saopedrodoivai.pr.gov.br.

A diretora do Departamento de Tributação, Leide Mariano da Cunha, destaca que o acesso online é muito simples, sendo que a pessoa precisa apenas do número do cadastro imobiliário que pode ser acessado no carnê do ano anterior.

“Você digita o endereço do site e abrirá na primeira tela um banner com o descritivo “Carnê Online Disponíveis”. Clique neste banner e será direcionado a página de consulta, onde deve ser digitado o número do cadastro imobiliário”, descreve a diretora.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode acompanhar o passo a passo da consulta através de um vídeo produzido pela assessoria de comunicação que está disponível nas plataformas digitais da prefeitura. “Ou podem procurar o balcão de atendimento da prefeitura que daremos todas as orientações”, frisa Leide.

A prefeitura também fará a entrega dos carnês físicos nas residências. A distribuição ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (04 de julho). “Quem, por ventura, não receber o carnê em suas casas, podem vir retirar no setor de tributação”, ressalta a diretora.

Vale lembrar que a 1º cota pode ser paga à vista com 20% de desconto até o dia 11 de julho.