Conheça as obras do escritor Luiz Henrique Michelato

O escritor Luiz Henrique Michelato é natural de Cornélio Procópio e atua como assistente social da Prefeitura de Jandaia do Sul.

Luiz Henrique Michelato é um escritor natural de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. Ele nasceu em junho de 1988 em uma família tradicional de cinco pessoas, tendo crescido como um “pé vermelho” com muito orgulho. Estudou nas escolas públicas municipais Damasco Sotille e Chácara da Emília até 2000, quando mudou-se para Paranavaí-PR e ingressou no Colégio Estadual Unidade Polo, onde estudou até 2006.

Em 2011, ingressou no curso de Serviço Social pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de Paranavaí, formando-se em 2014. No ano seguinte, tornou-se servidor público municipal atuando como assistente social da Prefeitura de Sertaneja-PR, onde trabalhou até 2021. Durante esse período, Luiz publicou sua primeira obra intitulada “Norte Pioneiro Paranaense e Inteligência Artificial: Possibilidades de Transformação Social”, juntamente com sua esposa Dayane Felix Colucci. A obra foi publicada de forma independente, com recursos próprios, no ano de 2020 e vendeu mais de 100 impressões.

Posteriormente, Luiz tornou-se Professor Universitário do Centro Universitário UniFatecie, onde lecionou entre os anos de 2022 e 2023. Atualmente, é assistente social da Prefeitura de Jandaia do Sul-PR. Luiz é autor de sete obras, todas publicadas de forma independente pela plataforma Amazon, buscando levar conhecimento sobre a realidade do Norte do Paraná, Estado do Paraná, Brasil e o mundo, apresentando a realidade brasileira e mundial a partir de reflexões aprofundadas sobre temas cotidianos e que perfazem a vida de todo cidadão.

As obras de Luiz Henrique Michelato estão disponíveis na plataforma da Amazon pelo link https://www.amazon.com.br/LUIZ-HENRIQUE-MICHELATO/e/B0BGMQ8DQL. Ele convida todos a comprarem, lerem e compartilharem suas obras, que trazem reflexões importantes sobre a realidade do país e do mundo. Luiz é um trabalhador e pai de família, e agradece todo o apoio. Para quaisquer questionamentos, ele pode ser contatado através do e-mail luizhenriquemichelato@gmail.com ou pelo telefone 43-99170-7198.