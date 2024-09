Condutor não habilitado e dirigindo com som alto é abordado pela PM

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite de domingo (1).

Conforme a PM, durante o turno de serviço, em patrulhamento pela área central do município, foi avistado o veículo Saveiro de cor branca, o qual trafegava em “zig zag” com som em alto volume, podendo ser ouvido a mais de 50 metros, motivando assim a abordagem.

Ao ser solicitada a parada mediante sinal luminoso de giroflex e sirene o condutor prontamente estacionou na Rua Senador Souza Naves e após realizada a abordagem não foi constatado nenhum ilícito.

No entanto após checagem de dados do condutor, foi constatado que não possuía CNH. Como providência foram elaboradas as devidas notificações e o veículo Saveiro liberado para condutor habilitado, sendo o condutor também liberado no local.