Comunidades de São Pedro do Ivaí ganham transporte circular gratuito

Uma novidade foi lançada pela administração municipal na manhã dessa terça-feira (20), em São Pedro do Ivaí. O município passa a contar com o transporte circular gratuito, do programa “Cidade Integrada”.

Segundo a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, o programa chega para integrar as comunidades, resolvendo de vez um empasse que surgiu por causa de “caronistas” nos ônibus do transporte escolar.

“Tivemos que obedecer a resolução do MEC e não deixamos a população desamparada. Desde o primeiro momento da proibição, corremos atrás de desenvolver este programa municipal. Interligar as comunidades com uma circular, assim como é visto nas cidades maiores, como Maringá, Londrina e Curitiba, está dentro da nossa política de oferecer oportunidades e acessibilidade para todos”, comentou Regina.

Vale destacar que o transporte para os trabalhadores já existia e segue sem alteração. De segunda a sexta-feira, os trabalhadores do distrito de Marisa e Vila Rural Deus Presente terão transporte saindo para a cidade às 06h20 da manhã e o retorno às 17h40min.

A novidade que o programa traz é para a comunidade em geral, que precisa se deslocar para a cidade para ir ao banco, frequentar o comércio, fazer uma consulta, ou cumprir qualquer outro compromisso. “Agora, quem quer vir para a cidade terá ônibus circulando nos dias específicos da semana, conforme foi organizado pela nossa equipe. Não terá mais percalços para nossos cidadãos virem até a cidade”, reforça a prefeita.

O transporte para a comunidade e para os membros da Academia da Terceira Idade está disponível às terças-feiras, com saída às 08h45min do distrito de Marisa e Vila Rural Deus Presente, e retorno em dois horários, às 11h00 e às 16h00. Às sextas-feiras, a saída será às 08h00 e retorno às 16h00.

Nas segundas e quintas-feiras, o transporte será para a comunidade da Vila Rural do KM 14 (Vila Feliz), com saída às 08h00 e retorno às 15h30. Vale lembrar que o transporte é gratuito e não haverá nenhum tipo de tarifação.