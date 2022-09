Começou a obra de construção do novo portal turístico de São Pedro do Ivaí

As obras do novo portal turístico de São Pedro do Ivaí tiveram início na tarde de quinta-feira (08), com a perfuração das valas para fixação da base de concreto. A obra recebe investimento do Governo do Estado, no valor de R$ 237.500,00, mais contrapartida da prefeitura de R$ 192.498,75.

A Prefeita Maria Regina Della Rosa Magri e o presidente da Câmara, Carlos Eduardo do Prado Martins, acompanharam a realização dos primeiros serviços, acompanhados do engenheiro da prefeitura, José Carlos Cardoso.

Segundo o departamento de engenharia, o convênio estava paralisado e foi retomado pela atual administração. “Fomos atrás do convênio e das licenças para implantação, porque não queríamos perder o recurso e ainda aplicamos quase o mesmo valor em contrapartida. Estou muito feliz em ver que o nosso esforço deu frutos e hoje teremos este portal para embelezar mais uma entrada da nossa cidade”, disse a prefeita.

Regina destaca que o novo portal está sendo construído na entrada de São Pedro do Ivaí, um pouco para frente do entreposto da Cocari, no sentido de quem chega de São João do Ivaí. “O portal foi desenhado com características semelhantes ao do portal já existente na entrada, sentindo quem vem de Bom Sucesso. O projeto é muito lindo e quem chegar em nossa cidade, de qualquer dos lados, receberá as boas-vindas com muito acolhimento”, destacou.

Conforme o convênio, a empresa licitada tem até abril de 2023 para entregar a obra.