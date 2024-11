Começa amanhã o Rock Weekend Cambira com Foodtrucks, Rock e Exposição de Carros Antigos

A Prefeitura de Cambira, através do Departamento de Cultura está preparando um grande festival, inédito em Cambira. O Rock Wekeend Cambira irá reunir Foodtrucks, 7 bandas de Rock, Exposição de Carros Antigos, Praça de Alimentação completa, com espaço kids e área para camping.

O festival acontece neste final de semana, dias 09 e 10 de Novembro no Estádio Municipal Luiz Mareze com entrada franca. Serão dois dias de muita música, comida boa e diversão para todos.

Prefeito Toledo destaca o evento inédito e fala sobre a expectativa do festival. “Pela primeira vez em Cambira iremos fazer um festival assim, com muita opção de gastronomia, ambiente agradável às famílias. A expectativa é atrair o público da nossa cidade e também de toda a região, com uma programação super especial. Teremos 7 bandas de rock, além de uma estrutura completa para todos curtirem com suas famílias. Será um grande evento!”, disse o prefeito.

Confira a programação completa: