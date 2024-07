Com repasse do Governo, CISVIR se transformará em AME

(Agência Estadual) Localizada em Apucarana, a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) vai se transformar em um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) para atender uma população de 400 mil pessoas. O governador em exercício Darci Piana assinou nesta segunda-feira (1º), no Palácio Iguaçu, o convênio para o repasse de R$ 14,8 milhões ao Cisvir para a ampliação da unidade, que também vai ganhar um centro cirúrgico para pequenas cirurgias eletivas.

O consórcio já presta alguns atendimentos de média complexidade para os 18 municípios da 16ª Regional de Saúde, que agora será ampliado em cerca de 30% com a melhoria da estrutura. Além do centro cirúrgico com duas salas, ele vai receber uma enfermaria equipada com nove leitos, 11 consultórios gerais e dois consultórios oftalmológicos com sala de exames. O laboratório de análise, que hoje funciona em um espaço alugado, também será transferido para a unidade.

A previsão é realizar 6,6 mil atendimentos por mês, entre consultas e exames. “Esse consórcio tão importante para o serviço de saúde do Vale do Ivaí está recebendo recursos da nossa Secretaria da Saúde para melhorar ainda mais o atendimento à população, ajudando a levar mais saúde e um atendimento de qualidade para a nossa gente”, disse Piana.

O espaço, que tem quase 2 mil metros quadrados de área, vai ganhar um incremento de 1,3 mil metros quadrados. Com isso, a estrutura de saúde var dar uma resposta mais eficiente a procedimentos cirúrgicos, tratamentos especializados e consultas, contribuindo para a otimização do atendimento e a redução das filas de espera em áreas como oftalmologia, cardiologia, ortopedia, entre outras.

“Seremos o primeiro consórcio de saúde do Paraná com capacidade de fazer pequenas cirurgias que não necessitam de internação, como as oftalmológicas, em que a pessoa chega de manhã, faz o procedimento durante o dia e retorna na parte da noite para casa”, explicou o prefeito de Mauá da Serra e presidente do Cisvir, Hermes Wicthoff. “Hoje oferecemos cerca de 20 especialidades médicas, mas todo esse atendimento será ainda melhor estruturado”.

O AME do Vale do Ivaí será referência para o atendimento das cidades de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Faxinal, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

AME – Atualmente, o Governo do Estado está construindo AMEs em 12 cidades espalhadas por todo o Paraná. Essas estruturas possibilitam atendimento multiprofissional, com consultas e exames de média complexidade. Além do atendimento ambulatorial, algumas unidades contam com Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Fisioterapia e Laboratório de Análises.

“O nosso programa estadual dos Ambulatórios Médicos de Especialidades é muito amplo, com 12 unidades sendo construídas no Estado para fazer com que a regionalização da saúde aconteça de fato, levando a atenção especializada para mais perto dos paranaenses. É uma estratégia para reduzir as filas e evitar o deslocamento do Interior para grandes centros”, destacou o secretário estadual da Saúde, César Neves.

“Uma das principais demandas da área da saúde é a atenção secundária, a consulta especializada. Nesses locais, as pessoas são encaminhadas das unidades de saúde para receberem atendimentos com endócrino, gastro, hematologista, cardiologista, entre outros”, explicou.

Os AMEs são divididos em três modalidades. A primeira contempla 37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados. Os AMEs tipo II têm cerca de 2,5 mil metros quadrados de área, com 22 consultórios e sete salas de exames cada. Já os AMEs Tipo III terão área de 1.014 metros quadrados e vão funcionar como uma policlínica municipal, proporcionando atendimento ambulatorial em várias especialidades, com consultórios médicos multiprofissionais para atender uma média de 5 mil pacientes por mês.

Atualmente, estão em construção os AMEs de Almirante Tamandaré, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranavaí, Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e União da Vitória.

PRESENÇAS – Acompanharam a solenidade o deputado federal Beto Preto, o deputado estadual Do Carmo e prefeitos da região.