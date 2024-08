Com auxílio de drone, bombeiros localizam novo foco de incêndio na região do Humaitá

Com auxílio de um drone, a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul localizou mais um foco de incêndio na região do Humaitá, local onde houve um grande incêndio nesta noite de terça para quarta-feira (7).

A equipe foi ao local para extinguir as chamas que ameaçavam se alastrar por uma grande área de mata.

Sobre o incêndio a noite

Na noite de terça-feira (6), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na região do Humaitá. O chamado foi recebido às 19h30, e imediatamente dois agentes da Defesa Civil se deslocaram para o local com um caminhão.

No entanto, diante da magnitude da frente de fogo, ficou claro que seria necessário reforçar os esforços. Mais agentes foram acionados para apoiar no combate às chamas. A operação envolveu o uso de diversos equipamentos, incluindo bombas costais, sopradores, abafadores e a técnica do “pinga fogo” (que consiste em combater o fogo com fogo controlado).

Após cinco horas intensas de trabalho incansável, a equipe conseguiu controlar as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse ainda mais.

Na imagem acima é possível ver o tamanho da área queimada.