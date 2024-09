Coletes balísticos são encontrados em terreno de Apucarana

Conforme a PM, na manhã de quarta-feira (4), a equipe policial foi acionada via Copom com a denúncia que haveriam dois coletes balísticos abandonados em um terreno vazio no Jardim Colonial II.

No local, iniciou-se as buscas e foram localizados na Rua Andidio de Souza Nascimento n°20 em um terreno baldio, escondido atrás de alguns paletes, três capas de colete balístico e duas placas de metal nos moldes de colete balístico.

Diante dos fatos, os objetos foram encaminhados até a 17 SDP para os procedimentos cabíveis.