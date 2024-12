Clínica de estética e odontologia é arrombada em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h39 desta segunda-feira (30) na Rua Clementino Puppi.

Conforme a PM, foi informado que havia ocorrido Furto Qualificado durante a madrugada no interior de uma clínica de estética e odontologia. Em contato com a Sra. B—– 33 anos, informou que ao chegar para trabalhar pela manhã, constatou que a janela do fundo do estabelecimento teria sido arrombada juntamente com a grade, e que além do dano causado, do local apenas havia sido subtraído uma lixeira plástica. Nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi devidamente orientada sobre os procedimentos de polícia judiciária.