CIDADE LIMPA: São Pedro do Ivaí faz destinação correta de lâmpadas e pneus

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí, por meio da secretaria de Meio Ambiente, encaminhou na sexta-feira (13), cerca de 800 lâmpadas fluorescentes para o descarte correto. O material foi recolhido por uma empresa especializada em descontaminação e reciclagem de lâmpadas.

A população pode realizar a entrega de lâmpadas no ponto de coleta localizado no prédio da EMATER, ao lado da prefeitura.

“O descarte correto é importante, pois quando jogadas no ambiente ou no lixo comum, o mercúrio contido nas lâmpadas contaminam o solo, as plantas, os animais e a água. Por isso, o objetivo é fazer com que esse material não seja depositado nas áreas comuns do município”, ressalta a secretária, Vanessa dos Santos.

Nessa última sexta-feira, também ocorreu o recolhimento e destinação de mais 5 toneladas de pneus usados. “O descarte correto dos pneus é imprescindível para garantir a preservação do meio ambiente, evitando que sejam queimados a céu aberto e liberem substâncias tóxicas ou contaminem as águas e o solo. Além disso, pneus mantidos a céu aberto acumulam água e contribuem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue”, conclui a secretária.

A campanha faz parte do Programa Cidade Limpa, um conjunto de ações voltadas à proteção do meio ambiente, realizadas pela administração municipal. Entre elas estão a destinação correta de lixo eletrônico, lixo orgânico, lixo reciclável e materiais de entulhos e galhos.