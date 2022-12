Ciclista é assaltado entre Kaloré e Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 21h23 desta sexta-feira (16).

Conforme a PM, relatou o solicitante que estava vindo da cidade de Kaloré sentido a Marumbi quando um veículo Saveiro Cross de cor branca e placa modelo Mercosul, parou ao seu lado. No carro estavam dois homens, onde um deles fez menção de estar armado e obrigaram entregasse sua carteira com seus documentos pessoais, cartões e dinheiro, um celular modelo Samsung A12 de cor preta e sua bicicleta aro 29, modelo cargueira Kolli de cor preta com adesivos de cor laranja.

A vítima informou que demorou cerca de uma hora para entrar em contato com a equipe policial devido ter que concluir o trajeto a pé.

Os policiais realizaram patrulhamento, entretanto sem êxito em encontrar o referido veículo.