Celular é furtado em estacionamento de supermercado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 14h08 desta terça-feira (7).

Conforme a PM, a equipe estava em patrulhamento na cidade de Marumbi quando encontrou o senhor XXXX, que afirmou que foi vítima de um furto na cidade de Jandaia do Sul.

Ele informou que parou no estacionamento do mercado e foi até o estabelecimento. Quando retornou percebeu que os vidros do seu carro ficaram abertos e deu falta do seu aparelho celular marca Samsung.

A equipe realizou o boletim e fez as devidas orientações.

