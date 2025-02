Casal preso com drogas em Jandaia do Sul é liberado e preso novamente

A Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul informou na tarde desta sexta-feira (31) que os mesmos investigados presos recentemente por tráfico de drogas foram novamente detidos na cidade. Ambos haviam sido liberados após audiência de custódia, porém, após a Polícia Civil comunicar nos autos sobre a nova apreensão de drogas e representar pela prisão preventiva, o casal foi preso novamente.

A Polícia Civil entende que a permanência dos suspeitos em liberdade representa risco à ordem pública, considerando que já estavam envolvidos de forma reiterada com o tráfico de entorpecentes. Vale lembrar que a apreensão realizada, com mais de 800 pedras de crack e meio quilo da droga ainda não fracionada, tem valor estimado em R$ 40.000,00, o que reforça a gravidade dos crimes praticados.

A Polícia Civil segue atuando firmemente no combate ao tráfico de drogas e reafirma seu compromisso com a segurança da população de Jandaia do Sul.