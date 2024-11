Casal embriagado entra em vias de fato em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 2h20 desta segunda-feira (25).

Conforme a PM, Após solicitação repassada via COPOM dando conta de ocorrência de violência doméstica, em que a solicitante teria sido agredida e ameaçada por seu marido, a equipe policial se dirigiu então à Rua Santos Dumont.

No local foi avistado o senhor XXX, que foi abordado e em sua posse nada de ilícito foi encontrado, porém, aparentava sinais de embriaguez e relatava ter discutido com sua esposa.

No mesmo local se apresentou a esposa do homem, a qual também apresentava sinais de embriaguez. Seguindo protocolo operacional padrão da PMPR, esta equipe ouviu em separado; seu relato foi que estava em um bar quando foi ameaçada pelo marido, que ordenou que ela voltasse para casa. Logo então o autor teria agredido com puxões e empurrões.

A vítima teria revidado da mesma forma e o casal teria discutido até chegar em sua residência. Fora então dada voz de prisão ao homem e foram lidos seus direitos constitucionais. As partes foram diretamente encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para providências.