Casal é detido após tentar vender Gol furtado ao próprio dono em rede social

Na tarde de sábado (2), um casal foi detido pela equipe Rotam da Polícia Militar em Arapongas, após serem flagrados com um veículo furtado e adulterado.

A operação foi realizada após a equipe de inteligência da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receber informações sobre um VW/Gol branco, furtado no dia 14, que estava sendo vendido no Facebook Marketplace com placas alteradas.

A vítima do furto reconheceu o carro e iniciou uma negociação com o vendedor, marcando um encontro no pátio da Havan de Arapongas. Lá, a equipe Rotam encontrou o Gol com um jovem dentro e, logo depois, um Toyota Corolla prata, conduzido pela namorada do rapaz, estacionou ao lado.

Após abordagem e busca pessoal e veicular, o Corolla foi apreendido por pendências administrativas. No Gol, a equipe identificou adulterações no chassi, mas conseguiu verificar o número original, que correspondia ao veículo furtado.

O jovem admitiu negociar o carro por um valor abaixo do mercado com seu sócio, e uma conversa de WhatsApp apresentada voluntariamente revelou a imagem do chassi original antes da adulteração.

O casal foi preso e está à disposição da Justiça.

.