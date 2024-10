Casa de candidato a prefeito é alvo de tiros em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 22h03 deste sábado (5) na Rua Vereador João Fuzetti.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada onde foi repassado o áudio do candidato a prefeitura de Marumbi onde ele relata que foram até sua residência e deram diversos disparos de arma de fogo.

No local o solicitante informou a equipe policial que seus vizinhos presenciaram duas motocicletas que passaram no local e efetuaram disparos de arma de fogo.

Foram visualizados cerca de 5 (cinco) estojos de 9mm na rua em frente a residência e 4 (quatro) perfurações, possivelmente causadas pelos projéteis: uma no muro da frente próximo ao interfone, uma na parede da frente do imóvel, outra no cano da água que fica na lateral direita do imóvel e mais uma na traseira de um veículo GM/celta, que estava estacionado no quintal.

O solicitante informou que a motivação da ação é política, mas não sabe dizer quem tenha provocado. Cabe relatar que o solicitante e seus familiares não estavam na residência e essa estava fazia no momento.

A equipe da Patrulha Rural juntamente com a equipe ROTAM prestaram apoio na situação. O investigador da polícia civil esteve no local juntamente com a equipe da Perícia Científica e coletaram os indícios da cena.

Foram realizadas buscas na cidade, porém as informações repassadas foram insuficientes para localizar os autores.