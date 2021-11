Cartaz da Paz do Lions Clube

Por mais de três décadas, o Lions Clube Internacional tem proporcionado um concurso de arte muito especial em escolas e grupos de jovens. Criar cartaz sobre a paz dá as crianças de todo o mundo a chance de expressar suas visões da paz e inspirar o mundo por meio de arte e da criatividade.

Em Jandaia do Sul escolas municipais também participaram do concurso onde dois cartazes foram escolhidos.

Os cartazes dos Alunos Pâmela Vitoria da Escola Municipal John Kennedy e Aluna Evelyn Bastos da Escola Municipal Monteiro Lobato foram selecionados e iram concorrer com demais cartazes do Distrito do Lions Clube.

Na noite de terça-feira dia 09/11 companheiros do Lions Clube, diretores e professores entregaram mimos aos alunos selecionados e celebraram a Paz.

O Lions clube de Jandaia agradece a secretaria da educação Meire Bueno e assessoras pedagógicas Gislaine Santek e Ana Rosa toda sua equipe e também as Escolas Municipais Olavo Bilac, Gonçalves Dias Cesar Lates que participaram e a Valdar Móveis por ceder o espaço e brindes.

VEJA TODAS AS FOTOS AQUI