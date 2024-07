Carro e moto são apreendidos após colisão na Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h58 desta quarta-feira (17) na Avenida Getúlio Vargas, esquina da Caixa Econômica Federal.

Conforme a PM, a equipe estava em patrulhamento pela avenida Getúlio Vargas quando avistou uma motocicleta no sentido contrário (Praça do café – bairro) em alta velocidade. Brevemente após, foi possível ouvir um som de colisão, onde a referida motocicleta ao passar pelo cruzamento com a Rua Senador Souza Naves se envolveu em um abalroamento transversal contra a lateral esquerda de um VW/Gol que trafegava sentido praça da matriz – rodovia.

Rapidamente a equipe se deslocou até a proximidade dos veículos e solicitou a equipe do SAMU para atendimento à vítima.

O condutor da motocicleta Honda XRE 300 placa de Jandaia do Sul, teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital da Providência. Já o condutor do VW/Gol placas de Apucarana não teve ferimentos, foi orientado e liberado no local.

Entretanto, ambos veículos possuíam débitos de licenciamento, então foram apreendidos e encaminhados ao pátio do DETRAN com apoio do guincho do décimo batalhão.