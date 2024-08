Carro derruba poste em Apucarana

Na noite desta quarta-feira (7), um motorista de 53 anos que conduzia um veículo Fiat Palio, colidiu contra dois postes na Rua Desembargador Clotário Portugal, por volta das 21 horas.

O primeiro poste de energia elétrica foi atingido apenas de raspão, mas o impacto contra a segunda estrutura foi muito mais forte. O segundo poste caiu sobre o capô do carro, destruindo sua parte dianteira. A situação exigiu a intervenção da Companhia Paranaense de Energia (Copel) para reparar a rede elétrica. Além disso, a Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.

A colisão também mobilizou equipes de socorro. O Siate, do Corpo de Bombeiros, e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram assistência ao condutor do Fiat Palio. Felizmente, ele sofreu apenas ferimentos leves. No veículo, havia também um passageiro de 46 anos, que também teve ferimentos considerados leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).