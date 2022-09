Carga de defensivos avaliada em mais de R$ 1 milhão é recuperada em São Pedro do Ivaí

Após tomar conhecimento de ocorrência de roubo de defensivos agrícolas ocorrido na cidade de São João do Ivaí, na sede da Coamo, onde três indivíduos portando armas de fogo renderam os funcionários, subtraindo grande quantidade de defensivos agrícolas, a equipe policial de São Pedro do Ivaí passou a diligenciar no intuito de localizar os indivíduos bem como a carga roubada.

Depois de algum tempo de buscas a equipe policial ao adentrar uma das vias rurais encontrou o veículo em meio a plantação abandonado e no seu interior a carga que fora roubada da Coamo, carga esta avaliada em R$ 1.376.775,80.

Diante dos fatos foram acionado os órgãos competentes (polícia científica) para coleta de digitais e após foi encaminhada a carga recuperada e veículo utilizado no roubo para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para os demais procedimentos.