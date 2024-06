Capelas na zona rural de Jandaia passam por reforma e revitalização

As Capelas “Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia” localizada no km 8 da estrada velha para Marumbi e a Capela Nossa Senhora Aparecida na comunidade do Barro Preto estão passando por reformas e sendo revitalizadas.

A Capela “Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia” foi construída na década de 1950 em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, mas em 2011 a mesma se encontrava em ruínas e foi restaurada por fiéis e devotos de Nossa senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, a administração pública de Jandaia do Sul realizou a revitalização de parte externa implantando muro, pintura, calçamento de paver e bancos de cimento.

Já à Capela Nossa Senhora Aparecida na comunidade Barro Preto está passando por uma ampla reforma com as trocas do telhado e forro, reforma da parte elétrica, construção de um banheiro e área de serviço, muro de contenção de terra, colocação de bancos de cimento no pátio, construção de uma passarela (rampa) até a porta da capela, instalação de lâmpadas de LED no interior da capela e na parte externa, reconstrução da área de entrada, pintura interna e externa e funcionamento de bomba d’água para encher uma nova caixa d’água.

A revitalização da capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cassia na estrada velha para Marumbi já foi concluída e a reforma da Capela Nossa Senhora Aparecida na comunidade do Barro Preto será concluída nos próximos meses.

.