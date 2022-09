Campanha sobre importância da amamentação é trabalhada com 52 gestantes são-pedrenses

Ações com gestantes foram desenvolvidas pela prefeitura de São Pedro do Ivaí durante o mês de agosto. Através da secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, foi desenvolvida a campanha Agosto Dourado, que visa a conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. O tema trabalhado foi “Amamentar vale ouro”.

Segundo o secretário de saúde, Bruno César de Freitas Ribeiro, a campanha envolveu 52 gestantes que são acompanhadas no município e os encontros aconteceram todas as sextas-feiras do mês de agosto, na Clínica da Mulher (Geraldo Antônio Martins). “A amamentação é um ato de amor e tem muita importância para a criança em desenvolvimento, mas, principalmente é o primeiro contato fraterno entre a mãe e o bebê. As ações foram muito positivas e as mamães adoraram”, descreveu.

Foram trabalhados os seguintes temas durante os encontros: Benefícios da amamentação, técnica e dúvidas mais frequentes, vantagem para mãe e bebês e familiares; Rede de Apoio (Suporte familiar e outros cuidadores, durante e após a gestação; Posições para amamentação, pega correta, massagem, ordenha e bico artificial; Mitos e verdades e desenvolvimento oro facial; Nutrição materna durante e após a gestação; Cuidados com mãe e recém nascido e primeiros cuidados com recém nascido em casa (banho e cuidados com o coto umbilical).