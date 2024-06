Caminhão carregado com açucar tombou na Rodovia do Milho neste domingo

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Novo Itacolomi às 13h48 deste domingo (2).

A Polícia Militar foi acionada pela ambulância do posto de saúde de Novo Itacolomi para prestar apoio e sinalização em um acidente de trânsito ocorrido com um caminhão carregado com açúcar ocorrido na PR 170, na conhecida curva do sabino, onde o condutor já havia sido socorrido, e o referido caminhão encontrava-se às margens da rodovia.

Os policiais permaneceram no local até a chegada da polícia rodoviária estadual de Rolândia.

O motorista foi encaminhado ao hospital para atendimento.