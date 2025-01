Cambira: Violência doméstica e familiar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira nesta quinta-feira (16)

Conforme relatório da Polícia Militar Relata, a vítima informou que na data de 15 de janeiro de 2025, por volta das 21h30min, seu companheiro chegou em sua residência aparentemente embriagado, começou a xingá-la proferindo palavras de baixo calão e ainda afirmando que a vítima estava mantendo relações com outros homens.

Que diante do estado que se encontrava seu companheiro a vítima pegou um colchão e resolveu dormir na sala, momento em que este foi até a sala no local onde a vítima havia acabado de deitar, bruscamente a levantou do local, com intuito de colocá-la para fora de casa, tendo todo esse fato sido acompanhado pelo seu filho de 3 anos de idade.

Que então a vítima conseguiu pegar seu filho,saiu da residência e pediu ajuda aos vizinhos. O autor permaneceu na residência e a vítima dormiu na casa de sua vizinha, retornando hoje pela manhã para pegar suas coisas.

A vítima informa que não foi ferida por seu companheiro e disse que como tirou suas coisas de dentro da residência vai retornar para morar com sua mãe. Porem, teme que o autor vá até a residência da mãe para ameaçá-la ou mesmo agredi-la.

.