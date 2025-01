Cambira: Lesão Corporal – Violência Doméstica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 14h20 desta segunda-feira (6) na Rua Estados Unidos.

Conforme a PM, relatou a solicitante J que brigou com seu convivente O e este a agrediu. Ela deslocou-se até a Delegacia da Mulher para a confecção do BOU e pediu a medida protetiva contra O.

Ao retornar da delegacia, as portas de sua casa estavam trancadas, tendo que estourar uma janela para conseguir entrar no imóvel. O autor dos fatos não estava no local, sendo feita as orientações cabíveis a solicitante.

