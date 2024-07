CAMBIRA e BOM SUCESSO:: Desligamentos de energia afetarão abastecimento de água

A Sanepar informa que a Copel fará serviços de manutenção na rede elétrica em dois municípios do Vale do Ivaí na próxima semana, com impactos no abastecimento de água já que paralisam unidades operacionais dos sistemas produtor e/ou distribuir.

Na segunda-feira (8) serão realizados serviços em Cambira das 13h às 17h. A distribuição de água deve voltar ao normal a noite, de maneira gradativa.

Na quarta-feira, dia 10, serão realizados serviços em Bom Sucesso das 11h às 15h. A distribuição de água deve voltar ao normal a noite, de maneira gradativa.

Poderão ficar desbastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.