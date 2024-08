Cambira: Convenção do MDB e União Brasil confirmam Ana Lúcia e Ricardinho da Cafeeira como candidatos à prefeitura.

Na noite desta sexta-feira (02) foi realizada a Convenção Municipal do MDB e União Brasil de Cambira. O evento aconteceu na Chácara Sapatini e contou com a presença do deputado federal Sérgio Souza (MDB), do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), do ex-governador Orlando Pessuti (MDB), do ex-deputado Dr. Batista (União) e dos presidentes dos partidos que formarão a coligação: O Progresso não pode parar.

Além das autoridades presentes, os deputados Tiago Amaral (PSD) e DoCarmo (União) enviaram seus vídeos de apoio a candidatura de Ana Lúcia e Ricardinho da Cafeeira.

Em seu discurso Ana Lúcia frisou a continuidade do trabalho realizado nos últimos anos e diz estar preparada para assumir o compromisso de preparar a cidade para o futuro. “Hoje é uma noite feliz, um momento de unir forças para continuar um grande trabalho que foi realizado em Cambira nestes últimos anos, juntamente com o prefeito Toledo. Tive a honra de participar desta grande gestão e quero continuar vendo Cambira crescer e se desenvolver. Temos a missão de preparar nossa cidade para o futuro, com uma saúde de qualidade, educação levada a sério e toda infraestrutura necessária para que nossa população tenha uma melhor qualidade de vida,” disse a pré-candidata a prefeita Ana Lúcia.

Ricardinho da Cafeeira também discursou e agradeceu o convite para somar forças. “Estamos hoje aqui somando forças, mostrando união e respeito pelo trabalho que já foi realizado. Nossa cidade desenvolveu muito nos últimos anos e temos a mesma linha de pensamento, de continuidade de uma grande gestão. Agradeço a todos, em especial ao prefeito Toledo, que não mediu esforços para estarmos aqui hoje somando com o grupo,” agradeceuRicardinho em seu discurso.

Prefeito Toledo exaltou as qualidades do grupo e o momento de união. “Nosso grupo foi formado lá trás para transformar nossa cidade e hoje vemos o resultado disso. Temos uma cidade melhor pra se viver e cada dia fica melhor. Temos aqui um modelo de gestão que deu certo e queremos continuar para o bem de Cambira, sempre com união. E a Ana participou de tudo isso, está preparada para dar sequencia em nosso trabalho e junto com o Ricardinho podem fazer um grande trabalho por nossa cidade,” finalizou o Prefeito Toledo.

A coligação formada agora segue para registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. O Podemos, partido que irá compor a coligação, realizou a sua convenção neste sábado, oficializando a chapa.

Coligação:O progresso não pode parar!

Partidos: MDB – UNIÃO BRASIL – PODEMOS

CANDIDATOS A PREFEITO E VICE

Ana Lúcia – Prefeita

Ricardinho da Cafeeira – Vice

MDB – Vereadores

Dersão do Sete de Maio

Jorginho Marcato

Karen Benedetti

Márcia do Artur

Marcilene Sales

Prof Marcos Silva

Rodrigo Rodrigues

Silvio Guirro

Wagner Santana

UNIÃO BRASIL – Vereadores