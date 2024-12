Cambira conquista o Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização

A Educação Municipal de Cambira, através da Secretária Municipal de Educação, Wania Jacqueline Franco e com a presença do vice-prefeito, Fabinho da Ambulância, recebeu das mãos do Secretário Estadual de Educação, Roni Miranda, e da Presidente da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), Márcia Baldini, o prêmio do Selo Nacional Ouro de “Compromisso com a Alfabetização”. Este prêmio é um importante reconhecimento dos esforços e as iniciativas das secretarias de educação na implementação de ações eficazes que garantem o direito à alfabetização das crianças, um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento educacional do país.

A Secretária Municipal de Educação Wania, expressou sua gratidão e parabenizou todos os educadores de Cambira, destacando que esse reconhecimento é fruto do trabalho coletivo e do compromisso contínuo de todos os profissionais da educação. “Agradeço toda nossa equipe da educação de Cambira, que diariamente se dedicam para proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças. Esse prêmio reforça o compromisso de todos com a educação e a busca incessante pela melhoria das condições de ensino e aprendizagem em Cambira,” disse a secretária.

Vice-prefeito Fabinho também enalteceu o trabalho realizado pelo município nos últimos anos. “Cambira deu um salto na educação nos últimos anos e só vem melhorando. Essa vitória que reflete o trabalho dedicado de professores, gestores, funcionários em todos os níveis e das famílias, garantindo educação de qualidade para nossas crianças. Um reconhecimento que nos presenteia neste fim de mandato e indica que estamos no caminho certo, investindo no futuro de Cambira. Em nome meu e do Toledo, parabenizamos a todos os profissionais da nossa rede municipal de ensino”, finalizou o vice Fabinho.

CAMBIRA ESTÁ ENTRE O SELETO GRUPO DO VALE DO IVAÍ QUE RECEBEU O PRÊMIO

Dos 26 municípios que compõem o Vale do Ivaí, apenas 9 receberam o selo Ouro, são eles: Cambira, Ivaiporã, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

Os municípios de Faxinal e Jardim Alegre receberam o selo prata. E Califórnia recebeu o selo bronze.

.